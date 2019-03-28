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ГПУ завершила расследование дела Курченко

Беглому "младоолигарху" вменяют хищение 18,1 млрд гривен.

Фото: korrespondent.net

Департамент международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры 28 марта завершил расследование уголовного производства против Сергея Курченко, который подозревается в создании преступной организации, совершавшей преступления с января 2010 года по февраль 2014 года.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в фейсбуке.

Курченко инкриминируют целый ряд преступных эпизодов:

  • завладение сжиженным газом "Укрнафты" и "Укргаздобычи" на сумму 2,196 млрд гривен
  • завладение денежными средствами НАК "Нафтогаз Украины" на сумму 450,0 млн гривен
  • завершенное покушение на завладение денежными средствами НАК "Нафтогаз Украины" 5,100 млрд гривен
  • завладение денежными средствами НБУ на сумму 787,4 млн гривен, которые были выделены в виде стабилизационного кредита Реал Банку
  • завладение денежными средствами Реал Банка на сумму 4,707 млрд гривен, которые были выданы в виде кредитов подконтрольным Курченко предприятиям
  • завладение денежными средствами Брокбизнесбанка на сумму 865,9 млн гривен путем выдачи межбанковских кредитов Реал Банку и размещении их на корреспондентском счете в Реал Банке
  • завладение денежными средствами Брокбизнесбанка на сумму 1,437 млрд гривен путем выдачи кредитов фиктивным предприятиям
  • завладение денежными средствами Укргазбанка на сумму 502,3 млн гривен путем заключения мнимых договоров купли-продажи облигаций Госипотеки
  • завладение денежными средствами ПАО "Аграрный фонд" на сумму 2,069 млрд гривен путем заключения мнимых договоров купли-продажи облигаций внутреннего госзайма с Аграрным фондом и договоров прямого РЕПО с Нацбанком
  • фиктивное предпринимательство

Действия Курченко квалифицированы по ч.1 ст.255 (создание преступной организации); ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (хищение); ч.2 ст.15, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (покушение на хищение), ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 (отмывание доходов); ч.4 ст.28, ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство); ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 (служебный подлог); ч.4 ст.28, ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов); ч.4 ст.28, ч.3 ст.358 (подделка документов, печатей) Уголовного кодекса.

В ходе расследования дела Курченко были установлены десятки лиц, которые принимали в работе его преступной группировки.

На сегодняшний день подозрение предъявили 98 лицам, в том числе 12 высшим должностным лицам министерств и ведомств, а также Национального банка Украины, 6 руководителям областных государственных администраций, 14 сотрудникам руководящего состава государственных компаний.

42 человека уже пошли под суд, приняты 27 обвинительных приговоров. Четыре человека освобождены от ответственности в связи с истечением сроков давности, в отношении еще 15 человек продолжаются судебные разбирательства.

Общая стоимость арестованного имущества составляет более 5 млрд гривен.

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