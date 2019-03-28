Последний замер температуры по предвыборной палате

Предварительный диагноз по результатам опроса за неделю до выборов социологами выставлен. Через три дня, в день голосования 31 марта, его правильность сами социологи проверят на масштабном экзит-поле.

Фото: liga.net

Две авторитетные социологические фирмы – Киевский международный институт социологии (КМИС) и Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива – провели совместный опрос с 20 по 26 марта. И представили последние перед выборами рейтинги основных претендентов на победу в первом туре.

По данным опроса, в первой тройке лидеров гонки лидирует Владимир Зеленский – за него готовы проголосовать 17,8% всех респондентов (20,9% среди тех, кто намерен участвовать в выборах и 27,6% среди тех, кто уже определился с выбором). На втором месте - Пётр Порошенко (соответственно - 11,7% всех респондентов, 13,7% среди тех, кто готов прийти на выборы и 18,2% среди тех, кто уже определился). На третьей позиции Юлия Тимошенко (соответственно - 8,3% среди всех, 9,7% среди тех, кто готов прийти на выборы и 12,8% среди определившихся).

Во втором эшелоне кандидатов, на победу на президентских выборах реально не претендующих, но раскручивающих свои партии на выборы парламентские, Юрий Бойко и Анатолий Гриценко снова поменялись местами (11,5% и 8,6% соответственно). Кандидаты третьего эшелона расположились в таком порядке: Олег Ляшко (5,4%), Игорь Смешко – (4,5%) и Александр Вилкул (4,1%).

Среди интересных фактов, обнаруженных социологами – высокий процент тех, кто сообщили, о том, что ещё не определились с выбранным кандидатом (24% среди тех, кто намерен участвовать в выборах). И такой же высокий процент - 9% от всех респондентов – отказавшхся отвечать на вопрос о своём кандидате. То есть, в сумме имеем целую треть избирателей, которые либо сознательно не сообщают о своём выборе, либо действительно ещё колеблются с тем, за кого же поставить «галочку» в бюллетене.

Эта высокая цифра оставляет большое пространство для неопределённости в реальных результатах голосования 31 марта. Другими словами, в этих результатах сюрпризы гарантированы на 100% и большие сюрпризы – с высокой долей вероятности. Тем более с учётом колеблющихся сторонников кадидатов. Поскольку большинство сторонников определенных кандидатов (65%) сообщили социологам, что их выбор уже окончательный и не изменится. Однако в составе избирателей каждого из популярных кандидатов выявлены 30-40% (!) тех, кто может еще и передумать и поддержать другого кандидата.

Впечатляет и ожидающаяся высокая явка на выборы. Целых 85%, подавляющее большинство граждан, намерены принять участие в выборах 31 марта. 62% в этом уверены и еще 23% примут участие «скорее всего». По возрасту ожидаемая самая низкая готовность участвовать в выборах оказалась среди молодежи до 30 лет (уверены в своем участии в выборах примерно половина опрошенных, ещё четверть примут участие «скорее всего»). И также ожидаема наибольшая готовность голосовать - среди граждан старше 60 лет (соответственно, 68% и 22%). Среди регионов наивысшую готовность принять участие в выборах выразили респонденты из Западного региона, ниже - на Востоке. В общем, кроме высокой цифры ожидающейся явки – остальное всё как обычно, на всех выборах с 1991 года.

Чка касается политической грамотности «пересічного виборця», то в целом опрос показал, что избиратели явно недостаточно знают о том, за что конкретно несёт ответственность президент.

Так, опрошенные в числе его обязанностей назвали и те, которые к компетенции главы государства явно не относятся. Например, устанавливать справедливые тарифы (35%) или устанавливать справедливый уровень зарплат и пенсий (32%). Но при этом не включая в сферу компетенций президента том, что прямо относится к его обязанностям - возглавлять Совет национальной безопасности и обороны Украины (17%), награждать государственными наградами (10%) и др.

Также только меньшинство избирателей знает предложения выбранных ими кандидатов по важным проблемам внешней и внутренней политики. Особенно это характерно для избирателей Зеленского. Но как раз за это отсутствие конкретики избиратели Зеленского его и любят…

Только среди избирателей трех кандидатов - Владимира Зеленского, Петра Порошенко и Юлии Тимошенко - преобладает уверенность, что их кандидат войдет во второй тур. Главным мотивом голосования за кандидатов, которые не войдут во второй тур является то, что кандидат относится к определенной политической силе, которую избиратель поддержит на парламентских выборах.

По прогнозу, кто победит на выборах и станет следующим президентом Украины, 21,5% считают, что это будет Владимир Зеленский, 18% уверены, что это будет Пётр Порошенко, каждый десятый верит в победу Юлии Тимошенко.

И последнее в ряду, но не по значению: большинство граждан (59%) не верят в то, что выборы президента будут честными, верят в это 31%. Однако в августе 2018 года, согласно опросу, веры в честность выборов было еще меньше - 17%, а уверенности в нечестности выборов больше - 70%.

Следующий контрольный замер – уже у голосующих «пациентов» - социологи сделают уже в это воскресенье. Проведя масштабный опрос на выходе с избирательных участков – Национальный экзит-пол. И представят данные своего изучения (по состоянию на 18-00 этого дня) сразу после окончания в 20-00 процесса голосования. Ждать осталось недолго…

Общенациональный опрос населения Украины был проведен Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 20 по 26 марта 2019 года. Всего было опрошено 1600 респондентов во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опрос проводился только на территориях, контролируемых Украиной.

Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,7% для показателей близких к 50%, 3,2% - для показателей близких к 25%, 2,2% - для показателей близких к 10%, 1,7% - для показателей близких к 5%.