Зеленский выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"

Социологическая группа "Рейтинг" обнародовала результаты свежего социологического опроса об электоральных предпочтениях украинцев. Согласно их данным, кандидат в президенты Владимир Зеленский уверенно выходит во второй тур и выигрывает там и у Юлии Тимошенко, и у Петра Порошенко.

Опрос, который провели 9-15 марта, показал, что за Зеленского готовы проголосовать 24,9% респондентов, за Тимошенко - 18,8%, за Порошенко - 17,4%.

Другие кандидаты значительно отстают.

Во втором туре Зеленский побеждает Тимошенко с результатом 35% против 22%. Преимущество над Порошенко еще больше - 39% против 19%.

Зеленский имеет прочные электоральные позиции в юго-восточных областях и в центре страны. Тимошенко и Порошенко - в Центре и на Западе, Гриценко - на Западе, а Бойко - на Востоке страны. При этом, Зеленский является лидером электоральных симпатий в городах, а Тимошенко - в селах. Зеленский является лидером симпатий среди молодежи и людей среднего возраста, Тимошенко - среди старших избирателей. Если Зеленского, Порошенко и Гриценко относительно больше поддерживают мужчины, то Тимошенко - женщины.

Антирейтинг кандидатов возглавляет Порошенко - почти половина опрошенныхне проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. За Тимошенко не отдали бы свои голоса около 30%, за Бойко - 19%, за Ляшко - 17%, за Зеленского - 13%, за Вилкула - 12%.

20,8% опрошенных считают, что следующим президентом будет Порошенко. В победу Зеленского верят 19,5%, Тимошенко - 18,6%. В победу Бойко и Гриценко верят по 3% избирателей.

Парламентский рейтинг возглавляет партия "Слуга народа", которую поддерживают 22,4% опрошенных. "Батькивщину" поддерживают - 19,1%, "БПП Солидарность" - 15,8%, "Оппозиционную платформу" - 10,2%, "Гражданскую позицию" - 7,9%, "Радикальную партию Олега Ляшко" - 6,1%, "Свободу" - 3,6%, "Оппозиционный блок" и "Самопомощь" - по 3,2%. Остальные партии имеют поддержку менее 2%.

Аудитория опроса: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Исследование проводилось в виде личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2%.