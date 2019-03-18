Первого президента Крыма, казака Акимова и пророссийских блогеров задержали в Симферополе

Обстоятельства задержания Акимова и Мешкова на данный момент неизвестны.

В Симферополе российские силовики задержали экс-президента Крыма Юрия Мешкова, атамана «Крымского казачества» Сергея Акимова, пророссийских блогеров Илью Большедворова и Олега Кочерова.

Как сообщает Крым.Реалии, Большедворова и Кочерова задержали во время интервью польскому телеканалу Белсат. После этого их поместили в автозак и повезли на медицинское освидетельствование.

Обстоятельства задержания Акимова и Мешкова на данный момент неизвестны.

Все четверо были доставлены в Крымский научно-практический центр наркологии на улице Февральской, 13.

На данный момент Большедворов и Кочеров отпущены на свободу.

Кочеров рассказал Крым.Реалии, что задержанных «четыре раза обыскивали, заламывали руки».

Также российская прокуратура вручила задержанным предостережение о недопустимости нарушения законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, а также законодательства о противодействии экстремистской деятельности.

Российские силовики не комментируют информацию о задержании указанных лиц.