Россия развернула в Крыму бомбардировщики, способные достичь "любой точки Европы", - сенатор

Минобороны РФ приняло решение в ответ на размещение американских ПРО в Румынии в 2015 году.

Россия развернула в Крыму стратегические бомбардировщики Туполева Ту-22М3 с ядерным оружием, способные поразить системы ПВО и ПРО "в любой точке Европы". Об этом заявил глава комитета Совета федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, передает РИА "Новости".

Бондарев отметил, что эти бомбардировщики модернизируют в ближайшие несколько лет и они станут "универсальным средством для ударов по всем типам целей на удалении в тысячи километров".

"В Крыму развернуты зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400, "Бук-М2", "Панцирь-С1", ОТРК "Искандер" двух модификаций… Радиус боевого действия Ту-22М3, дальность крылатых ракет на его борту позволяют нести боезаряд в любую точку Европы, тем самым поражая любой объект вражеских систем ПРО и ПВО", - цитируют Бондарева российские СМИ.

При этом сенатор заявил, что это связано с размещением американских ПРО в Румынии в 2015 году, что стало "серьезным вызовом, в ответ на который министерство обороны России приняло решение о размещении в Крыму, на авиабазе в Гвардейском, эскадрильи дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3".

В настоящее время на аэродроме, который расположен в 13 км от Симферополя, базируется 37-й смешанный авиационный полк ВВС РФ, в составе которого две эскадрильи Су-24М и Су-25СМ.

16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе состоялся "референдум", по результатам которого Путин 18 марта объявил о включении полуострова в состав РФ. Мировое сообщество не признало аннексию Крыма.