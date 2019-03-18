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В России чеченский правозащитник Титиев приговорен к четырем годам колонии

В "Мемориале" решение суда назвали политизированным.

В России чеченский правозащитник Титиев приговорен к четырем годам колонии
Оюб Титиев
Фото: novayagazeta.ru

Шалинский городской суд Чечни приговорил главу грозненского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении. Правозащитника признали виновным в хранении наркотиков, передает Радио Свобода.

Оглашение приговора длилось более девяти часов. Судья заявила, что не верит показаниям Титиева о том, что его задерживали дважды и второе задержание было инсценировано полицией. Адвокаты правозащитника заявили, что будут обжаловать приговор. В "Мемориале" решение суда назвали политизированным.

Ранее прокуратура запрашивала для Титиева 4 года колонии общего режима и 100 тысяч рублей штрафа. По мнению защиты, уголовное дело полностью сфальсифицировано, а доказательства оформлены с нарушениями.

Оюба Титиева задержали 9 января 2018 года. Его арестовали по обвинению в хранении наркотиков. По словам правозащитника, дело против него сфабриковано, а пакет с марихуаной ему в машину подбросили полицейские. Ведущие международные правозащитные организации призвали российские власти освободить Титиева.

В ноябре 2018 года Титиеву вручили правозащитную премию Парламентской ассамблеи Совета Европы имени Вацлава Гавела - прямо в зале суда.

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