​Австралия обновила санкционный список против России

Под ограничения попали семь россиян и три представителя "ЛДНР".

Австралия обновила санкционный список в отношении лиц, связанных с российской агрессией против Украины.

Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел и торговли Австралии.

В него вошли семь человек, ответственных за захват украинских кораблей возле Керченского пролива, и три представителя "ЛДНР".

Под санкции попали командиры кораблей "Изумруд", "Суздалец" и "Дон", которые участвовали в захвате украинских кораблей Андрей Шипицын, Сергей Щербаков и Алексей Саляев; сотрудники ФСБ Руслан Ромашкин, Андрей Шеин, Алексей Шатохин; начальник пограничного управления ФСБ в аннексированном Крыму и Севастополе контр-адмирал Сергей Станкевич.

Также санкции наложены на главаря "ЛНР" Леонида Пасечника, спикера "парламента ДНР" Владимира Бедевку и спикера "парламента ЛНР" Дениса Мирошниченко.

Напомним, что западные страны 16 марта 2019 года синхронно объявили о введении так называемых "азовских" санкций, связанных с захватом трех украинских кораблей и 24 украинских моряков.

Санкции, в частности, ввели США, Евросоюз, Канада, Австралия.