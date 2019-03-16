​Судмедэксперт обнаружил перелом шеи у бывшего российского министра Лесина, погибшего в 2015 году

При вскрытии тела бывшего министра печати России Михаила Лесина судмедэксперты обнаружили у него перелом шеи чуть ниже линии челюсти. Травму экс-министр мог получить в момент смерти или перед ней.

Об этом сообщается в отчете Офиса главного судебного медика, предоставленного "Радио Свобода" городскими властями Вашингтона.

Тело бывшего генерального директора "Газпром-Медиа" было обнаружено 5 ноября 2015 года в номере вашингтонского отеля Dupont Circle. Ряд российских СМИ объявили о том, что он умер в результате сердечного приступа, а американский портал BuzzFeed утверждал, что Лесин был избит до смерти. Некоторые СМИ связывали смерть Лесина с его согласием дать показания о коррупционных схемах в России.

В январе 2018 года ФБР опубликовало отчет, в котором пришло к выводу, что смерть Михаила Лесина не была насильственной. По данным следователей, медиаменеджер умер в результате несчастного случая на фоне "сильной алкогольной интоксикации". Непосредственной причиной гибели стала "тупая травма головы" говорится в документах.