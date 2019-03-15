Россия пообещала "практический ответ" на новые санкции США и Канады

Министерство иностранных дел Российской Федерации отреагировало на новые санкции стран Запада из-за действий Москвы против Украины, пообещав "практический ответ", который "непременно последует".

В МИД РФ отметили, что нет ничего нового или неожиданного в "очередной порции санкций, скоординированной с европейскими союзниками", которую "выдали сегодня США и Канада". "В последние годы Вашингтон и Оттава, используя надуманные предлоги, периодически вводят ограничительные меры против российских граждан и организаций. Цель - оказание давления на нашу страну", - заявили в российском дипведомстве.

"При этом для всех - кроме, наверное, авторов подобных решений - очевидно, что санкционные раунды, сколько бы их ни было, не приводят к желаемым для США и Канады результатам. Оставаясь в плену убеждений в собственной непогрешимости, они, видимо, полагают, что если еще поднажать, Россия начнет следовать их установкам. Такого не будет", - подчеркнули в российском МИДе.

Канадские санкции в МИД России прокомментировали также отдельно.

"Представляется, что с точки зрения нормальной логики для команды премьер-министра Дж.Трюдо было бы важнее сконцентрироваться на решении весьма непростых проблем внутриполитического свойства, чем впустую разыгрывать свою русофобскую карту. Однако у канадских властей, судя по всему, появилась патологическая "санкционная зависимость", от которой они не могут избавиться. Очевидно и то, что в стремлении расширять свои антироссийские "черные списки" северный сосед США старается даже в чем-то "перещеголять" своего "большого брата", - говорится в распространенном российским внешнеполитическим ведомством комментарии.

Европейский Союз, США и Канада 15 марта объявили о своих санкциях в первую очередь из-за инцидента, который произошел 25 ноября 2018 года в Черном море неподалеку Керченского пролива и вызвал задержание и арест Россией трех украинских военных кораблей и их экипажей в составе 24 моряков.

В отличие от ЕС и США, в обновленном Канадой санкционном списке присутствует значительно больший круг лиц, приближенных лично к президенту России Владимиру Путину.