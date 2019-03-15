Количество погибших при обрушении здания школы в Нигерии достигло 20 человек

Количество погибших в результате обрушения здания школы в Лагосе погибли 20 человек. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным комиссара Джида Идриса, еще 45 человек были госпитализированы. При этом он не уточнил, сколько детей было среди погибших, но отметил, что десять детей и четверо взрослых все еще получают медицинскую помощь.

Губернатор штата Лагос Акинвунми Амбод заявил, что вследствие обрушения были спасены около 25 человек.

Напомним, здание, в котором находилась школа, обрушилось в среду, 13 марта. Под завалами могли оказаться более ста человек.