В Конгрессе США единогласно поддержали обнародование доклада о возможном вмешательстве России в выборы

Палата представителей Конгресса США 14 марта практически единогласно поддержала резолюцию, призывающую обнародовать итоговый доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Резолюция, не имеющая обязательной силы, призывает обнародовать доклад, который Мюллер представит генеральному прокурору Уильяму Барру, за исключением засекреченных материалов, а также представить полный текст доклада Конгрессу, передает Голос Америки.

Пока неясно, какие именно документы будут подготовлены по итогам расследования о возможном сговоре между предвыборным штабом Трампа и Россией, и сколько из этих документов Минюст позволит обнародовать.

28 января исполняющий обязанности министра юстиции США Мэтью Уитэкер заявил, что расследование Мюллера близко к окончанию , подчеркнув, что получает всю информацию о его ходе. В начале января Федеральный окружной суд США в Вашингтоне на полгода продлил срок расследования. Решение суда было вынесено за сутки до конца полномочий комиссии под руководством спецпрокурора Мюллера.

Кандидат в генпрокуроры США Уильям Барр заявил, что не будет досрочно прекращать расследование, которое ведет Мюллер, и пообещал обнародовать информацию о вмешательстве РФ в выборы.