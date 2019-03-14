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В Конгрессе США единогласно поддержали обнародование доклада о возможном вмешательстве России в выборы

Резолюция носит рекомендательный характер.

В Конгрессе США единогласно поддержали обнародование доклада о возможном вмешательстве России в выборы
Роберт Мюллер
Фото: EPA/UPG

Палата представителей Конгресса США 14 марта практически единогласно поддержала резолюцию, призывающую обнародовать итоговый доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Резолюция, не имеющая обязательной силы, призывает обнародовать доклад, который Мюллер представит генеральному прокурору Уильяму Барру, за исключением засекреченных материалов, а также представить полный текст доклада Конгрессу, передает Голос Америки.

Пока неясно, какие именно документы будут подготовлены по итогам расследования о возможном сговоре между предвыборным штабом Трампа и Россией, и сколько из этих документов Минюст позволит обнародовать.

28 января исполняющий обязанности министра юстиции США Мэтью Уитэкер заявил, что расследование Мюллера близко к окончанию , подчеркнув, что получает всю информацию о его ходе. В начале января Федеральный окружной суд США в Вашингтоне на полгода продлил срок расследования. Решение суда было вынесено за сутки до конца полномочий комиссии под руководством спецпрокурора Мюллера.

Кандидат в генпрокуроры США Уильям Барр заявил, что не будет досрочно прекращать расследование, которое ведет Мюллер, и пообещал обнародовать информацию о вмешательстве РФ в выборы.

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