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Европарламент рекомендовал приостановить переговоры о включении Турции в состав ЕС

В стране ущемляют права человека и влияют на судебную систему.

Европарламент рекомендовал приостановить переговоры о включении Турции в состав ЕС
Фото: Baltnews

Европарламент рекомендовал Еврокомиссии приостановить переговоры с Турцией о вступлении в состав Евросоюза. Рекомендация основана на отчете евродепутата Кейти Пири.

В Европарламенте приветствовали отмену чрезвычайного положения, введенного в 2016 году при попытке военного переворота, одна в других сферах развитие страны не оправдало ожиданий ЕС.

Пири представила в Европарламенте отчет о том, что в Турции продолжают нарушаться права человека и гражданские свободы, оказывается влияние на судебную систему. Также страна не решила споры с Кипром и другими соседями.

В своем Твиттере Пири написала, что Европарламент принял ее отчет и рекомендации.

Турция же утверждает, что членство в ЕС - одна из главных стратегических целей. При этом переговоры о вступлении, официально начавшиеся в 2004 году, находятся в замороженном состоянии.

Напомним, накануне парламент Великобритании проголосовал за выход из Евросоюза без подписания соглашения. Ранее парламентарии дважды провалили голосование в поддержку соглашения, подписанного с Евросоюзом, о плавном и поэтапном выходе.

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