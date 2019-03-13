Корпорация Boeing рекомендовала приостановить полеты всех самолетов 737 MAX

Авиастроительная корпорация Boeing рекомендует Федеральному управлению гражданской авиации США (FAA) временно приостановить полеты всех самолетов типа Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9 в связи с авиакатастрофами в Эфиопии и Индонезии.

Соответствующее решение было принято по итогам консультаций с FAA и Национальным советом безопасности на транспорте (NTSB).

"Безопасность является основной ценностью в Boeing, пока мы строим самолеты. И так будет всегда... Мы делаем все возможное, чтобы понять причину несчастных случаев в сотрудничестве со следователями, развернуть меры по повышению безопасности и помочь избежать повторения подобных ситуаций", - говорится в заявлении компании, распространенном в среду, 13 марта.

Корпорация также выразила соболезнования родственникам и близким жертв авиакатастроф.

Глобальный флот Boeing 737 MAX состоит из 371 самолета.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился немедленно приостановить полеты самолетов Boeing 737 Max 8 и Max 9 в связи с крушением в Эфиопии в Индонезии. После заявления Трампа котировки акций компании Boeing сразу же упали на 2%.

Сразу после катастрофы в Эфиопии многие страны приостановили полеты Boeing 737 Max 8. В частности, запрет полетов над Европой ввело Агентство по авиационной безопасности Евросоюза (EASA).

Госавиаслужба Украины поддержала решение EASA и запретила эксплуатацию самолетов Boeing 737-8 "MAX" и Boeing 737-9 "MAX" на территории Украины.