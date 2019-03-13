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"МАУ" начнет эксплуатацию новых "Боингов" только после подтверждения их безопасности

Осенью 2018 года компания анонсировала покупку трех новых самолетов.

"МАУ" начнет эксплуатацию новых "Боингов" только после подтверждения их безопасности

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" заявила, что начнет эксплуатация новых Boeing 737 MAX, которые планирует получить в этом году, только после подтверждения их безопасности и разрешения на их полеты от авиационных властей Европейского Союза. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"К коммерческой эксплуатации самолет будет допущен лишь тогда, когда будут проведены обязательные процедуры для подтверждения того, что самолет соответствует всем требованиям безопасности, и получены разрешения на его полеты со стороны авиационных властей как минимум США, ЕС и Украины", - сказали в МАУ.

В настоящее время МАУ ведет активный диалог с производителем, компанией Boeing, и внимательно следит за ходом расследования катастрофы рейса ET302.

Напомним, вчера, 12 марта, Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) с 19:00 приостановило все полеты всех самолетов модели Boeing MAX 8 и 737-9 MAX в Европе, выполняемые операторами как стран ЕС, так и третьих стран.Данный шаг был предпринят после авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX 8 рейса ET302, который выполняли Ethiopian Airlines.

Она стала второй за последние полгода с участием данной модели самолета - в октябре 2018 года Boeing 737 MAX 8 разбился в Индонезии.

В ноябре 2018 года МАУ заявили, что намерены получить три новых самолета Boeing 737-MAX в 2019 году.

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Источник: "Украинские новости"
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