"МАУ" начнет эксплуатацию новых "Боингов" только после подтверждения их безопасности

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" заявила, что начнет эксплуатация новых Boeing 737 MAX, которые планирует получить в этом году, только после подтверждения их безопасности и разрешения на их полеты от авиационных властей Европейского Союза. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"К коммерческой эксплуатации самолет будет допущен лишь тогда, когда будут проведены обязательные процедуры для подтверждения того, что самолет соответствует всем требованиям безопасности, и получены разрешения на его полеты со стороны авиационных властей как минимум США, ЕС и Украины", - сказали в МАУ.

В настоящее время МАУ ведет активный диалог с производителем, компанией Boeing, и внимательно следит за ходом расследования катастрофы рейса ET302.

Напомним, вчера, 12 марта, Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) с 19:00 приостановило все полеты всех самолетов модели Boeing MAX 8 и 737-9 MAX в Европе, выполняемые операторами как стран ЕС, так и третьих стран.Данный шаг был предпринят после авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX 8 рейса ET302, который выполняли Ethiopian Airlines.

Она стала второй за последние полгода с участием данной модели самолета - в октябре 2018 года Boeing 737 MAX 8 разбился в Индонезии.

В ноябре 2018 года МАУ заявили, что намерены получить три новых самолета Boeing 737-MAX в 2019 году.