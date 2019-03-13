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​Автоматическая индексация тарифов на ЖД-перевозки увеличит долги шахтерам по зарплате, - глава профсоюза горняков

Михаил Волынец считает, что запланированное повышение тарифов негативно отразится на угольной отрасли.

​Автоматическая индексация тарифов на ЖД-перевозки увеличит долги шахтерам по зарплате, - глава профсоюза горняков
Михаил Волынец

Глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец считает, что запланированное повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки (автоматическая индексация) негативно отразится на угольной отрасли, загоняя предприятия в новые долги.

Такое мнение он высказал агентству УНИАН.

"В первую очередь, индексация ударит по угольной отрасли, потому что у нас добывается 35 млн тонн угля внутри страны, и его нужно поставлять на обогащение и затем потребителю. Дополнительные расходы для отрасли - это негативно, угольные предприятия будут наращивать долги, не смогут выплачивать зарплаты вовремя, будет расти и долг предприятий по отчислениям в Фонд социального страхования и в Пенсионный фонд. Как итог – наращивание социальной напряженности", - отметил Волынец.

По его мнению, автоматическая индексация тарифов АО "Укрзализныця" запустит маховик цен - вырастут цены на металлы, и даже на хлеб, это коснется всех отраслей и всех товаров.

"Индексация - это запуск роста цен на все в стране. И прямой путь роста задолженности угольных предприятий по зарплате", - подчеркнул Волынец. Он также отметил, что профсоюзы разных отраслей обязаны, как социальные партнеры, сесть и рассмотреть вопрос автоматической индексации.

"Ведь сейчас нас ставят перед фактом очередного повышения тарифов. Нужно широко обсуждать вопрос индексации, так как в итоге это отразится повышением затрат для бизнеса и ростом цен на все товары", - сказал Волынец.

Напомним, 1 февраля 2019 на официальном сайте Мининфраструктуры  был обнародован проект внесения изменений в постановление Кабинета министров от 16 декабря 2009 №1392, которым меняются принципы госполитики в сфере регулирования тарифов на железнодорожные перевозки, и вводится автоматическая индексация тарифов АО "Укрзализныця".

Также был опубликован проект приказа "О проведении ежегодной автоматической индексации", которым предусматривается рост железнодорожного тарифа в 2019 году на индекс промышленных цен 2018 (14,2%) и ежеквартальную автоматическую индексацию (2,5% каждый квартал) в 2019 году.

Руководители промышленных ассоциаций уже написали письмо вице-премьер-министру Владимиру Кистиону, первому вице-премьеру - министру экономического развития и торговли Степану Кубиву, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, о том, что такая инициатива имеет признаки злоупотребления монопольным положением на рынке железнодорожных перевозок.

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