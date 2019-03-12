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Омелян анонсировал эксперимент с частной тягой на железной дороге

Негосударственные локомотивы призваны решить проблему логистики.

Омелян анонсировал эксперимент с частной тягой на железной дороге
Фото: Александр Рудоманов

Министерство инфраструктуры намерено запустить частную тягу на железной дороге в экспериментальном режиме в 2019 году.

Об этом сообщил министр Владимир Омелян на совещании с представителями аграрных компаний и предприятий Киевской области, говорится на сайте МИУ.

Министр признал, что аграрная отрасль страдает из-за пробелов с логистикой, поэтому ситуацию нужно исправлять. Одним из вариантов решения проблем с перевозкой сельхозпродукции и должна стать частная тяга.

"Во-первых, мы постепенно обеспечиваем железную дорогу тягой. Подписан контракт с General Electric на поставку локомотивов в Украину. Укрзализныця уже получила 22 тепловоза, остальные 8 доукомплектовываются и будут переданы Укрзализныце в середине марта. Во-вторых, в этом году в экспериментальном режиме мы вводим частную тягу на железной дороге. В-третьих, грузовые вагоны АО "Укрзализныця" будут сдаваться в аренду на электронных аукционах ProZorro.Продажи", - рассказал Омелян аграриям.

Кроме того, "Укрзализныця" планирует перейти на электронную систему продажи и котировки стоимости перевозок в грузовых вагонах. Предполагается, что это позволит сформировать более объективную картину на спрос вагонов со стороны рынка и определить сбалансированную стоимость для клиента.

Напомним, что глава правления УЗ Евгений Кравцов осенью 2018 года в интервью "Лиге" говорил, что частная тяга - это прямой путь к банкротству компании. По его словам, сейчас убытки от пассажирских перевозок "Укрзализныця" компенсирует доходами от перевозки грузов. 

Частные перевозчики заберут ключевой источник доходов УЗ, при этом все расходы останутся.

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