Регулятор начал проверки облгазов

Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) начала проверки облгазов.

Об этом сообщила глава комиссии Оксана Кривенко в фейсбуке.

В понедельник, 11 марта, проверяющиие пришли в "Винницугаз", "Волыньгаз", "Ивано-Франковскгаз", "Киевоблгаз", "Харьковгаз", "Черниговгаз", во вторник - "Закарпатгаз" и "Хмельницкгаз".

Проверки продлятся до середины апреля.

Напомним, что внеплановые проверки операторы газораспределительных сетей связаны с тем, что осенью 2018 года многие из них в платежках осуществили доначисление бытовым потребителям объемов газа в среднем до 1,5%, которое учитывало разницу в приведении к стандартным условиям. Сделали это облгазы и газсбыты группы РГК Дмитрия Фирташа.

Узлы учета природного газа в точках передачи газа из газотранспортной системы в газораспределительную систему в автоматическом режиме осуществляют измерения при стандартных условиях (20℃), однако счетчики газа у бытовых потребителей не осуществляют такой температурной коррекции объемов и измеряют при фактической температуре окружающей среды.

В результате происходят потери газа, которые учтены НКРЭКУ при расчете тарифа. Несмотря на это облгазы сделали доначисления своим клиентам.

Нацкомиссия запретила выставлять платежки за газ с приведением к стандартным условиям.