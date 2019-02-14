НАБУ провело обыски в НКРЭКУ по делу "Роттердам+"

Национальное антикоррупционное бюро в четверг, 14 февраля, провело обыски в офисе Нацкомиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

"НКРЭКУ работает в штатном режиме. Комиссия продолжает в рамках законодательства сотрудничать с правоохранительными органами, в частности с НАБУ. Сегодня проводился обыск. Комиссия выполняет все законные требования следователей. Комиссия и предоставляла все документы и все комментарии по делу, по которому ведется расследование", - отмечается в сообщении.

"На этой неделе оказалось, что в экономических выводах института Гейца (НАБУ в прошлом году заплатил за это исследование 180 тыс. гривен) ни слова не идет об убытках от формулы "Роттердам+". Об этом на этой неделе рассказал сам академик Валерий Гейц", - написал в Фейсбуке член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Он также отметил, что поводом для обыска также может быть иск адвоката НКРЭКУ об ограничении сроков досудебного расследования дела "Роттердам+".

"А еще Сытник (Артем Сытник директор НАБУ, - ред.) в отчаянии от того, что суд по иску адвоката НКРЭКУ может ограничить срок досудебного расследования. И дело нужно будет передавать в суд. А передавать - нечего. Я предупреждал, что провал с экспертизами в НАБУ абсолютно закономерно попробуют компенсировать чем-то громким и скандальным. Чтобы общественность увидела, что результат "вот-вот" близко… Это единственный путь НАБУ, чтобы получить индульгенцию от международных партнеров, оправдать свое существование и подключить дело "Роттердам+" к искусственному дыханию", - добавил Корольчук.

Напомним, ранее суд обязал НАБУ вернуть НКРЭКУ компьютеры, изъятые в ходе обыска по делу формулы "Роттердам+".

В марте 2017 года НАБУ открыло уголовное производство по поводу формулы "Роттердам+". Оно было квалифицировано по ч.2 ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением). В ходе досудебного расследования установлено, что председатель и члены НКРЭКУ, используя служебное положение, вопреки интересам службы и действуя в интересах генерирующих компаний, умышленно, с целью создания условий получения ГК ТЭС сверхприбылей, в январе-марте 2016 года при разработке порядка формирования оптовой рыночной цены ("Роттердам+") обеспечили включение в него заведомо необоснованной формулы, которая увеличивала стоимость угля. Таким образом, они создали все необходимые условия для роста цены продажи электрической энергии в оптовый рынок.

С запуском нового рынка электроэнергии, который запланирован на 1 июля 2019 года, методика формирования оптовой-розничной цены на электроэнергию, более известная как формула Роттердам+, прекратит своё существование.