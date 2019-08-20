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Суд отказался заочно арестовать экс-главу НКРЭКУ Вовка

САП намерена обжаловать это решение.

Суд отказался заочно арестовать экс-главу НКРЭКУ Вовка
Дмитрий Вовк
Фото: prm.ua

Соломенский районный суд Киева отказался избрать мерой пресечения содержание под стражей для бывшего председателя Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка, который проходит подозреваемым по "делу Роттердам+"

Об этом "Українським Новинам" сообщил представитель Национального антикоррупционного бюро.

Такое решение было принято во вторник. 

Таким образом, суд отказался удовлетворить ходатайство прокурора. 

Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена обжаловать это решение.

Напомним, Вовк и еще пятеро человек подозреваются НАБУ в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст.364 УК) при внедрении формулы "Роттердам+". По версии следствия, она принесла потребителям более 18 млрд 868 млн гривен убытков.

По данным агентства "Украинские новости", с прошлой недели Вовк находится в международном розыске. Накануне он написал в Фейсбуке, что не планирует возвращаться в Украину.

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