У Зеленского иницировали снижение тарифов на электричество

В ОП рассчитывают снизить тариф для конечного потребителя на 20%.

Офис президента инициирует снижение тарифа национальной энергетической компании "Укрэнерго" в 3 раза и увеличение спецобязательств по поставке электрической энергии для государственной энергогенерирующей компании"Укргидроэнерго" для снижения стоимости электроэнергии для промышленых потребителей.

Об этом на брифинге сообщил Представитель Президента Владимира Зеленского в Кабинете Министров Андрей Герус.

Брифинг был проведен по итогам совещания в Офисе президента относительно проблеме работы нового рынка электроэнергии и подготовки к осенне-зимнему периоду.

Герус отметил, что на совещании обсуждался вопрос необходимости принятия мер для снижения цены на электроэнергию для промышленных потребителей.

Он считает рост цены на 20% после запуска рынка электроэнергии неоправданным, учитывая снижение стоимости угля и газа на мировых рынках в течение последнего полугодия.

В итоге было принято решение выступить с тремя инициативами.

"Первое - это постановление Кабинета Министров о возложении специальных обязательств на "Укргидроэнерго и "Энергоатом", корректировка его, таким образом, чтобы спецобязательства для "Укргидроэнерго были увеличены. И мы ожидаем, что такое постановление даст возможность понизить тариф "Укрэнерго" более чем в 3 раза - с 32 коп. до 8-9 коп./кВт-ч",- сказал Герус.

По его мнению, эти шаги позволят снизить тариф для конечного потребителя на 11%.

И третий шаг, по словам Геруса, - это корректировка предельных цен (price cap) на на "рынке на сутки вперед" (РСВ) и "внутрисуточном рынке" (ВСР).

На ночном рынке необходимо повысить его на 10%, а на дневном - понизить на 15-20%, поскольку на дневном рынке price cap выше, по словам Герсуса, чем во всех европейских странах. Эта корректировка позволить снизить общую цену еще на 9%, а все три меры вместе - на 20%.

Офис президента рассчитывает внести проект постановления о спецобязательствах на заседание Кабмина уже 21 августа.

Для этого завтра, 20 августа, планируется провести совещание с представителями Минэнерго, а также с вице-премьер-министром Владимиром Кистионом, чтобы разработать проект постановления и согласовать его с необходимыми ведомствами, в том числе и Минюстом.

Параллельно Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг ведет работу по разработке новых предельных цен, а также тарифа для "Укрэнерго", которые могут быть введены с 1 сентября или с 1 октября.

16 августа Герус заявил, что НКРЭКУ должна снизить предельные цены на "рынке на сутки вперед" (РСВ) и "внутрисуточном рынке" (ВСР) для снижения цены на электрическую энергию для промышленных потребителей.

Ранее НКРЭКУ установила тарифы "Укрэнерго" на передачу электрической энергии в размере 34,74 коп./кВт-ч и на диспетчеризацию управления в размере 0,89 коп./кВт-ч на 2-е полугодие 2019 года, но затем суд по иску НЗФ приостановил действие этих тарифов.

12 июня Кабинет Министров обязал "Энергоатом" продавать 90% электроэнергии, "Укргидроэнерго" - 20% электроэнергии в рамках возложенных спецобязательств по поставке электрической энергии.

С 1 июля в Украине заработал новых рынок электроэнергии.