Украина и Молдова с 2020 года смогут импортировать газ из Румынии

Украина и Молдова с 1 января 2020 года смогут импортировать газ из Румынии через точку соединения "Исакча-1 - Орловка" на юге Одесской области.

Об этом говорится на сайте "Укртрансгаза".

"Укртрансгаз и Молдовагаз совместно с операторами ГТС других стран, согласовали необходимые технические решения для создания новых импортных мощностей на базе системы трансбалканского трубопровода по направлению "юг-север" (реверс по трубопроводу "Транзит-1"). Основной целью сотрудничества является диверсификация маршрутов поставок газа в Украину в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2019/2020", - заявила компания.

Мощность нового импортного маршрута - 1,5 млрд кубометров в год независимо от объемов транзита российского газа по территории Украины.

Транспортировка будет происходить магистральными газопроводами "Раздельная - Измаил" и "Шебелинка - Днепропетровск - Кривой Рог - Измаил".

Специалисты "Укртрансгаза" и "Молдовагаза" согласовали модернизацию пограничных газоизмерительных станций "Гребеники" (Украина) и "Каушаны" (Молдова) для работы в реверсном режиме.

Для Украины и Молдовы этот проект имеет стратегическое значение в связи с угрозой прекращения транзита российского газа с 2020 года.

Напомним, что в 2020 году и у Молдовы, и у Украины, истекает срок действия контракта на поставку и транзит российского газа. Молдова рассчитывала наладить прямой импорт газа из Румынии, но газопровод Унгены-Кишинев не успевают построить по меньшей мере до середины 2020 года.

Украина в 2018 году импортировала 10,59 млрд кубометров газа. Из Словакии в 2018 году было импортировано 6 461,6 млн куб. м, Венгрии - 3 433,9 млн куб. м, Польши - 695,1 млн куб. м.