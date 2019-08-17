В сгоревшей гостинице в Одессе нашли девятого погибшего
В сгоревшей гостинице в Одессе нашли девятого погибшего
Грымчака не могут взять под арест из-за ошибки в определении суда (обновлено)
Грымчака не могут взять под арест из-за ошибки в определении суда (обновлено)
В Молдове нашли пенсионера, получающего пенсию в 11,5 тысячи евро
В Молдове нашли пенсионера, получающего пенсию в 11,5 тысячи евро
За двое суток на Донбассе погибли четыре человека, хотя официально сообщили только об одном (обновлено)
За двое суток на Донбассе погибли четыре человека, хотя официально сообщили только об одном (обновлено)
​В Одессе при пожаре в гостинице "Токио Стар" погибли восемь человек
​В Одессе при пожаре в гостинице "Токио Стар" погибли восемь человек
Умер актер Питер Фонда
Умер актер Питер Фонда
Всемирно известная дюгонь Мириам умерла от пластиковых отходов
Всемирно известная дюгонь Мириам умерла от пластиковых отходов
Зеленский пообещал наказать владельца сгоревшей гостиницы в Одессе
Зеленский пообещал наказать владельца сгоревшей гостиницы в Одессе
Израильский наркобарон Дов Сильвер и сотрудники СБУ, которые помогли ему сбежать, задержаны
Израильский наркобарон Дов Сильвер и сотрудники СБУ, которые помогли ему сбежать, задержаны
ГлавнаяМир

В Молдове нашли пенсионера, получающего пенсию в 11,5 тысячи евро

Минимальная пенсия в Молдове составляет чуть более 50 евро.

В Молдове нашли пенсионера, получающего пенсию в 11,5 тысячи евро
Фото: point.md

По данным Национальной кассы социального страхования Молдовы, один из пенсионеров в стране получает пенсию в размере 224 тысяч леев (чуть более €11,5 тысячи).

Об этом сообщил депутат парламента Юрие Реницэ, передает Укринформ.

"Невероятно, как в самой бедной стране Европы можно получить такую огромную пенсию", - написал депутат на своей странице в Facebook.

По его словам, получателем такой пенсии является застрахованное лицо, работающее в банковской сфере.

Согласно обнародованным депутатом данным, четыре человека получают пенсии чуть больше 5 тысяч евро, а еще несколько человек – от 3 до 4 тысяч.

Реницэ пообещал в ближайшее время обнародовать другие данные относительно получаемых гражданами социальных пособий.

Согласно статистике, минимальная пенсия в Молдове составляет чуть более 50 евро (1080 молдавских леев).

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также