В Молдове нашли пенсионера, получающего пенсию в 11,5 тысячи евро

Минимальная пенсия в Молдове составляет чуть более 50 евро.

По данным Национальной кассы социального страхования Молдовы, один из пенсионеров в стране получает пенсию в размере 224 тысяч леев (чуть более €11,5 тысячи).

Об этом сообщил депутат парламента Юрие Реницэ, передает Укринформ.

"Невероятно, как в самой бедной стране Европы можно получить такую огромную пенсию", - написал депутат на своей странице в Facebook.

По его словам, получателем такой пенсии является застрахованное лицо, работающее в банковской сфере.

Согласно обнародованным депутатом данным, четыре человека получают пенсии чуть больше 5 тысяч евро, а еще несколько человек – от 3 до 4 тысяч.

Реницэ пообещал в ближайшее время обнародовать другие данные относительно получаемых гражданами социальных пособий.

Согласно статистике, минимальная пенсия в Молдове составляет чуть более 50 евро (1080 молдавских леев).