В Молдове нашли пенсионера, получающего пенсию в 11,5 тысячи евро

По данным Национальной кассы социального страхования Молдовы, один из пенсионеров в стране получает пенсию в размере 224 тысяч леев (чуть более €11,5 тысячи).
Об этом сообщил депутат парламента Юрие Реницэ, передает Укринформ.
"Невероятно, как в самой бедной стране Европы можно получить такую огромную пенсию", - написал депутат на своей странице в Facebook.
По его словам, получателем такой пенсии является застрахованное лицо, работающее в банковской сфере.
Согласно обнародованным депутатом данным, четыре человека получают пенсии чуть больше 5 тысяч евро, а еще несколько человек – от 3 до 4 тысяч.
Реницэ пообещал в ближайшее время обнародовать другие данные относительно получаемых гражданами социальных пособий.
Согласно статистике, минимальная пенсия в Молдове составляет чуть более 50 евро (1080 молдавских леев).