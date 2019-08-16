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У берегов Африки пираты захватили судно с украинцами на борту (обновлено)

В МИД Украины подтвердили захват в плен пиратами украинских моряков у берегов Камеруна.

У берегов Африки пираты захватили судно с украинцами на борту (обновлено)
Архивное фото
Фото: EPA/UPG

У берегов Африки пираты захватили грузовое судно, в экипаже которого были восемь украинских моряков.

Об этом сообщает France 24.

Отмечается, что девятеро китайцев и восьмеро украинцев были похищены 15 августа, когда пираты в камерунских водах напали на два торговых судна. Похитители, вероятно, являются нигерийскими пиратами, силы безопасности Камеруна начали их поиск.

В Гвинейском заливе, где произошло похищение, распространено пиратство, кража нефти, браконьерство, торговля людьми и наркотиками.

Глава Международного морского бюро Ноэль Чунг подтвердил, что 17 моряков были захвачены с двух кораблей. Их атаковали в течение нескольких часов, пока они стояли на якоре у порта Дуала.

Обновление. Информацию о захвате подтвердил спикер департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

"Консульская служба по взаимодействию с заинтересованными субъектами принимает меры по освобождению захваченного пиратами украинского моряка", - сказал украинский дипломат агентству Интерфакс-Украина.

Напомним, в апреле нигерийские пираты напали на контейнеровоз Contship Oak и взяли в плен украинских моряков в Гвинейском заливе.

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