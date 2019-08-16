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Северная Корея осуществила очередной запуск ракет

Это уже шестой запуск ракет со стороны Северной Кореи за три недели.

Северная Корея осуществила очередной запуск ракет
Фото: EPA/UPG

Сегодня, 16 августа Северная Корея осуществила очередной запуск двух неизвестных баллистических ракет в сторону Японского моря. Об этом  сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Ракеты пролетели около 230 км на высоте 30 км. После запуска в Южной Корее прошло экстренное заседание совета безопасности. «Военные мониторят ситуацию в случае дополнительных пусков, сохраняя позицию готовности», - сказано в сообщении.

В Вашингтоне также заявили, что внимательно следят за ситуацией.

В Вашингтоне высокопоставленный чиновник правительства США заявил, что Соединенные Штаты знают о запуске ракеты и внимательно следят за ситуацией

Напомним, это уже шестой запуск ракет со стороны Северной Кореи за три недели. Первый пуск баллистических ракет со стороны КНДР состоялся 25 июля.

7 августа Кин Чен Ын признался, что пуски ракет в КНДР были предупреждением для США и Южной Кореи из-за их совместных полугодичных военных учений.

Затем КНДР снова осуществила запуск ракет в рамках испытаний нового оружия. Затем Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын прислал ему письмо, в котором извинился за испытания ракет малой дальности.

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