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Большинство пассажиров севшего на кукурузном поле российского самолета отказались лететь в Крым

Из 233 находящихся на боту за медицинской помощью обратились 74 человека, из них 19 детей. 6 человек госпитализированы.

Большинство пассажиров севшего на кукурузном поле российского самолета отказались лететь в Крым
Фото: twitter.com/bazabazon

Большинство пассажиров самолета А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", аварийно севшего утром в четверг в Подмосковье, отказались лететь в аннексированный Россией Крым.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"Семь пассажиров вылетели в Симферополь (ручная кладь была им выдана). Багаж будет отправлен ближайшим рейсом. 65 пассажиров с багажом и ручной кладью в данный момент доставлены автобусом в аэропорт Домодедово и отправятся в Крым дополнительным рейсом... Остальные пассажиры отказались от дальнейшего перелета, им будет оформлен возврат денежных средств в полном объеме, а также выплачены компенсации", – говорится в сообщении компании.

Airbus-321, выполнявший рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» по маршруту Москва-Симферополь, совершил аварийную посадку утром 15 августа в районе деревни Рыбинское Жуковского района Московской области на кукурузном поле.

По последней информации, за медицинской помощью обратились 74 человека, из них 19 детей. Госпитализированы шесть человек.

На борту находились 233 человека, в том числе семь членов экипажа.

По предварительным данным, причиной инцидента стало попадание стаи птиц в двигатели, сообщили в авиакомпании. Это привело к пожару в одном из двигателей. Пассажиры были эвакуированы по надувным трапам.

Самолет направлялся в аннексированный Крым из аэропорта Жуковский в Московской области. На фотографиях очевидцев видно пожар правого двигателя.

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