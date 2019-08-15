В Ирландии загорелось шасси у самолета с военными США

В международном аэропорту Шаннон в Ирландии у Boeing 767-300 американской авиакомпании Omni Air International, занимающейся перевозками американских военных и сотрудников Минобороны США, загорелось шасси.

Об этом сообщает ирландский телеканал RTE.

Отммечается, что авиадиспетчеры заметили дым и огонь у правого шасси. Они предупредили экипаж, после чего самолет прекратил движение. Пассажиры и экипаж покинули судно и были доставлены в здание терминала.

Пожарная бригада аэропорта успешно ликвидировала возгорание.

Omni Air International - американская авиакомпания, занимающаяся в том числе перевозкой американских военных и сотрудников Министерства обороны США и членов их семей.

После инцидента международный аэропорт Шаннон приостановил свою работу для уборки взлетно-посадочной полосы.

Напомним, ранее в России посреди кукурузного поля экстренно сел пассажирский самолет, летевший в оккупированный Крым. Сообщалось, что причиной аварии стало то, что с на взлете самолет столкнулся со стаей птиц.