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​Министру иностранных дел Германии заменили самолет на пути в Нью-Йорк из-за неисправности

Это уже четвертый случай за полгода.

​Министру иностранных дел Германии заменили самолет на пути в Нью-Йорк из-за неисправности
Хайко Маас
Фото: twitter.com/GermanyDiplo

Министру иностранных дел Германии Хайко Маасу пришлось сменить правительственный самолет, на котором он летел в Нью-Йорк из-за неисправности борта.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украиина" со ссылкой на немецкий телеканал АРД.

По информации телеканала, это уже четвертый раз за полгода, когда Маасу приходится пересаживаться на другой борт. О какой конкретно неисправности идет речь - не сообщается.

Вместо самолета A321 министру пришлось лететь на "Аэробусе" A319.

Отмечается, что правительство ФРГ уже приняло меры и заказало три новых самолета.

Напомним, 1 апреля глава Маас опоздал на встречу в ООН из-за поломки самолета. Во время посадки у воздушного судна А340 "Конрад Аденауэр" производства европейского концерна Airbus лопнуло одно из колес шасси.

Ранее, в феврале, из-за технической неисправности правительственного самолета Маас не смог вылететь из столицы Мали Бамако. Тогда забирать немецкую делегацию из африканской страны пришлось другим правительственным самолетом А340 "Теодор Гойс".

В январе из-за проблемы с самолетом отложили вылет немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера из Эфиопии. А в ноябре прошлого года поломка "Конрада Аденауэра" стала причиной того, что канцлер Германии Ангела Меркель была вынуждена лететь на саммит "Большой двадцатки" в Буэнос-Айрес рейсовым самолетом и серьезно опоздала на его открытие.

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