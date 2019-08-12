Американский комик Джон Оливер показал в своем шоу гигантский торт с фотографией президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, падающего с лошади.

Кекс испекли, чтобы поиздеваться над одержимостью лошадьми и рекордами президента государства, которое считается одним из самых закрытых и репрессивных в мире.

Фото: Last Week Tonight

Фото: Last Week Tonight

Фотография для торта была взята из видео скачек в честь национального праздника Дня ахалтекинского скакуна в 2013 году. Тогда Бердымухамедов выиграл забег, но уже после финиша его лошадь споткнулась, и он не удержался в седле. От журналистов, присутствовавших на скачках, потребовали удалить запись инцидента, а жителям Туркменистана сообщили только о том, что президент выиграл скачки. Несмотря на усилия туркменских властей, ролик попал в интернет.

Оливер, посвятивший Бердымухамедову 20 минут своей еженедельной передачи Last Week Tonight, отметил еще одну странную особенность авторитарного лидера - его любовь к мировым рекордам.

Туркменистану принадлежат такие рекорды, как самое большое крытое колесо обозрения 57 метров в диаметре, город с самым большим количеством белых мраморных зданий, самый большой в мире символ коня ("Конечно же", - отметил Оливер). Еще один странный рекорд был установлен в Ашхабаде в 2018 года - самое массовое тренировочное велоспортивное занятие, внесенное в Книгу рекордов Гиннеса.

По словам Оливера, представители книги зарабатывают на организации "под ключ" подобных рекордов. Стоимость начинается от 12 тысяч долларов и может превышать 500 тысяч. Он попробовал купить такую услугу, чтобы насолить Бердымухамедову, но ему поставили условие - не критиковать саму Книгу рекордов Гиннеса. Оливер отказался.

В результате для шоу Оливера испекли мраморный кекс площадью почти 60 квадратных метров. Предыдущий рекорд был установлен в Саудовской Аравии, где испекли кекс площадью 16 квадратных метров.