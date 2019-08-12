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Из-за лесных пожаров в Греции эвакуировали туристический лагерь

К борьбе с огнем привлечены 6 пожарных самолетов и более 140 спасателей.

Из-за лесных пожаров в Греции эвакуировали туристический лагерь
Фото: EPA/UPG

На юге греческого острове Элафонисос второй день подряд продолжается масштабный лесной пожар. В связи с этим с острова эвакуировали туристический лагерь и жителей близлежащих домов, сообщает агентство Associated Press.

Пожары на острове вспыхнули из-за сильного ветра и высокой температуры. Власти Греции предупредили о повышенной вероятности возникновения лесных пожаров и на большей части южной материковой Греции, на островах северного Эгейского моря и в части северо-восточной провинции Фракия, недалеко от турецкой границы.

Иностранных туристов эвакуируют с островов на материк на паромах, местных жителей также просят заранее найти убежище на случай распространения огня. Крупный пожар произошел накануне и в жилом секторе вблизи Афин.

К борьбе с огнем в разных частях страны массово привлечены пожарные самолеты и вертолеты, с огнем на Элафонисосе борются около 120 пожарных, еще 140 спасателей участвуют в ликвидации пожара в пригороде греческой столицы.

Напомним, прошлым летом в Греции в результате лесных пожаров погибли более 90 человек. После ликвидации ЧП ушел в отставку министр гражданской обороны страны.

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