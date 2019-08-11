В Ленинградской области России родители пожаловались в полицию на действия священнослужителя во время крещения их ребенка, в результате которых малыш получил ссадины и ушибы.

Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что накануне в полицию Гатчинского района поступило заявление от местной жительницы о том, что в Мариенбургском покровском храме в Гатчине один из служителей храма жестоко обращался с ребенком при крещении.

Собеседник агентства добавил, что сообщений из больницы по данному факту не поступало. В настоящее время материал проверки находится у участкового.

Официальным комментарием полиции агентство пока не располагает.

Между тем, на опубликованной в интернете видеозаписи видно, как священник с силой несколько раз окунает ребенка в воду во время обряда крещения. Мать малыша безуспешно пытается забрать его из рук священнослужителя.