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После митингов в Москве и других российских городах начали задерживать прохожих

Сообщается, что полиция перекрыла многие улицы в столице.

После митингов в Москве и других российских городах начали задерживать прохожих
Фото: EPA/UPG

В центре российской столицы, Москвы, после согласованного митинга на проспекте Сахарова начали задерживать людей. Об этом сообщают российские СМИ.

Силовики начали задерживать людей, гуляющих по бульварам. Задержания производятся на Чистопрудном бульваре и у метро Китай-город. Проход по многим улицам в центре Москвы перекрыт полицией, через оцепление не пропускают даже журналистов.

Также сообщается, что в центр Москвы перебрасывают дополнительные наряды полиции, так как существующих сил не хватает, чтобы перекрыть все маршруты движения колонны людей.

ОВД-Инфо сообщает о задержании 113 человек. Задержания происходят также в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Брянске.

Напомним, ранее московские власти согласовали митинг с количеством участников до 100 тыс. человек. По итогам кампании по сбору подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы окружные избирательные комиссии не зарегистрировали 57 человек, большинство из которых являются независимыми оппозиционными кандидатами.

По оценкам организаторов,в митинге приняли участие около 47 тыс. человек, полиция оценивает количество участников митинга в 20 тыс.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что к 14:40 на митинг в Москве против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордумуна проспекте Сахарова пришли более 28 тыс. человек.

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