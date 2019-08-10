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​Обвиненный в секс-торговле финансист Джеффри Эпштейн покончил с собой в американской тюрьме

Его обвиняли в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

​Обвиненный в секс-торговле финансист Джеффри Эпштейн покончил с собой в американской тюрьме
Фото: EPA/UPG

Американский финансист Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме Metropolitan Correctional Center в Нью-Йорке.

Американские СМИ, среди которых NBC и ABC, со ссылкой на свои источники пишут, что 66-летний Эпштейн повесился в камере.

Эпштейна арестовали 6 июля аэропорту Тетерборо в штате Нью-Джерси, куда он прилетел из Парижа на частном самолете, по подозрению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

По версии обвинения, в 2002-2005 годах миллиардер приглашал девушек, самым младшим из которых было 14 лет, в свои дома во Флориде и на Манхэттене в Нью-Йорке. За сексуальные услуги он, по данным стороны обвинения, платил девушкам сотни долларов. Фактически ему вменяли создание секс-притона для высокопоставленных лиц.

Сам Эпштейн отвергал все обвинения и настаивает, что встречи происходили по обоюдному согласию, и он был уверен, что девушки были совершеннолетними. Эпштейну было отказано в освобождении под залог.

Задержание Эпштейна привело к отставке министра труда США Александра Акосты.

В 2007 году Эпштейну предъявили подобные обвинения во Флориде, где Акоста работал федеральным прокурором. Дело тогда завершилось досудебным соглашением прокуратуры и Эпштейна.  Ему пришлось зарегистрироваться как сексуальному преступнику, выплатить компенсацию жертвам и провести 13 месяцев в окружной тюрьме, хотя он мог во время заключения выходить на работу 6 дней в неделю.

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