Американские эксперты заявили, что на полигоне в РФ мог взорваться ядерный двигатель

Американские эксперты полагают, что взрыв на военном полигоне в Архангельской области РФ 8 августа произошел во время испытаний крылатой ракеты с ядерной установкой. При взрыве ракетного двигателя на жидкостном топливе, о котором заявили россияне, не меняется радиационный фон.

Об этом пишет Reuters.

"Взрывы ракетных двигателей на жидкостном топливе не приводят к выбросу радиации, а мы знаем, что русские работают над неким ядерным двигателем для крылатой ракеты", - сказал Анкит Панда из Федерации американских ученых (FAS).

В результате взрыва погибли по меньшей мере пять человек, которые были сотрудниками "Росатома". Российские СМИ писали, что несколько пострадавших от взрыва доставили в Москву с радиационным облучением.

Джеффри Льюис из Института международных исследований в Миддлбери тоже предположил, что авария на российском полигоне произошла во время испытаний крылатой ракеты с ядерной установкой. При этом он сослался на проведенный им и его коллегами анализ спутниковых фотографий полигона и других данных.

По мнению команды Льюиса, в 2018 году российские военные перенесли на полигон под Нёноксой располагавшуюся на Новой Земле установку для ракетных испытаний. На спутниковых снимках видна скатывающаяся на рельсах конструкциях, аналогичная той, что ранее была вывезена с Новой Земли, указал ученый.

Эксперты также изучили сигналы принятой в судоходстве Автоматической идентификационной системы (AIS) и указали, что одним из находившихся у побережья в день взрыва судов был корабль "Серебрянка", предназначенный для сбора и хранения жидких радиоактивных отходов и ранее замеченный у берегов Новой Земли. Для испытаний ракет с обычным двигателем нет необходимости в присутствии такого судна, указал далее Льюис. По его данным, "Серебрянку" дислоцировали в запретной зоне, созданной у побережья за месяц до испытаний, чтобы исключить присутствие там посторонних судов.

Весной 2018 года президент России Владимир Путин объявил об испытаниях новой ракеты с ядерным двигателем. По его словам, она будет обладать неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета.

Ракета получила название 9М730 "Буревестник", НАТО обозначил ее как SSC-X-9 Skyfall.

Напомним, что взрыв произошел на территории военного полигона возле поселка Нёнокса в 40 км от Северодвинска. В районе Нёноксы проводятся испытания оружия, в том числе баллистических и крылатых ракет, используемых российским флотом.

После взрыва на сайте администрации Северодвинска появилось сообщение о кратковременном повышении радиационного фона.