Атамбаев отказался сотрудничать со следствием

Экс-президент Кыргызстана считает, что правоохранители нарушили его права и нормы конституции.

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев отказался от сотрудничества со следственными органами, из-за незаконных действий последних. Об этом сообщил адвокат Атамбаева Сергей Слесарев, пишет "Интерфакс".

Атамбаев убежден, что были нарушены его права, нормы конституции и Уголовно-процессуальный кодекс. Экс-лидер страны не намерен разговаривать с кем-либо, кроме своего официального представителя.

Кроме того, сегодня стало известно, что на допрос вызван сын Атамбаева Сейтек. В МВД страны заявили, что Атамбаева-младшего вызывают на допрос в качестве свидетеля, правоохранительные органы его не задерживали.

Напомним, экс-президент Атамбаев помещен в СИЗО до 26 августа.

Атамбаева пытались задержать еще 7 августа, чтобы доставить его на допрос в качестве свидетеля, в столкновениях у резиденции экс-президента пострадали 79 человек, один из бойцов спецназа скончался от огнестрельного ранения.

Столкновения продолжились 8 августа, после чего Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов.