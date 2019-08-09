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Советники пропутинского вице-премьера Италии регулярно летают в Москву

Количество поездок резко увеличилось в 2018 году.

Советники пропутинского вице-премьера Италии регулярно летают в Москву
Джанлука Савоїні
Фото: News Front

Два советника пропутинского вице-премьера Италии Маттео Сальвини на регулярной основе летают в Москву. Об этом говорится в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и BuzzFeed.

Один из них - Джанлука Савоини, чей голос был идентифицирован на записи секретных переговоров в одном из отелей Москвы, во время которых обсуждались откаты от нефтяных сделок. Часть средств - десятки миллионов евро - должна была достаться партии Сальвини "Лига Севера", с тем чтобы помочь ей на выборах в Европарламент.

Согласно данным базы бронирования авиабилетов, в 2015 году Савоини летал в Россию 5 раз, в 2016-м - 9, в 2017-м - 7 раз, а в 2018 - минимум 14 раз.

Другой советник Сальвини, который регулярно летает в Москву, -  Клаудио Д'Амико. Это партнер Савоини по бизнесу, в 2016 году они вместе основали в России консалтинговую компанию "Орион".

Самое интересное, что удалось раскопать журналистам, это то, что в базе перелетов нет сведений минимум о двух перелетах Савоини из России в Италию, хотя перелеты в Россию видны. Еще в одном случае присутствие Савоини в России можно проследить по его соцсетям, но перелетов не видно вообще.

Это указывает на то что он, вероятно, пользовался бизнес-джетами, которые не видны в системе бронирования.

Журналисты предполагают, что этими самолетами Савоини мог везти из России в Италию наличные деньги.

Недавно издание Il Fatto со ссылкой на два источника сообщило о курьезном инциденте, произошедшем с Савоини весной 2016 года, когда он в отеле "Меридиан" в Париже встретился с марокканским лоббистом, гендиректором агенства "Map", который передал ему внушительный сверток. В свертке было 150 тысяч евро. Савоини со свертком поспешил в туалет в бистро, располагавшемся неподалеку, чтобы пересчитать деньги, но там столкнулся с выходящим клиентом и сверток упал, деньги рассыпались на мокром полу. Савоини стал подбирать их и очищать одну купюру за другой. Соблюсти конспирацию не удалось.

"Если Савоини действительно предпочитал получать деньги за лоббистские услуги наличными, то становятся понятны и его частые перелеты, и то, почему обратно он предпочитал летать частными рейсами", - говорится в расследовании.

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