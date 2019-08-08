Телеканалы в Москве прервали вещание из-за предупреждения МЧС об ухудшении погоды

В четверг вечером ряд федеральных каналов прервал вещание в Москве из-за экстренного предупреждения о надвигающемся шторме, передает Интерфакс.

Вместо эфира на синем фоне транслировалось оповещение о шторме. Телезрителям несколько раз напомнили о надвигающейся непогоде и попросили не покидать вечером в четверг капитальных строений.

После этого у многих абонентов ТВ вещание было прервано и не работало в течение не менее 20 минут.

На "горячей линии" Российской телевизионной радиовещательной сети Интерфаксу сообщили, что сбой вещания произошел из-за технических работ. Там добавили, что сигнал уже пущен, а пользователям необходимо переподключиться.

В Москве в течение ближайших суток ожидается резкое ухудшение погоды: ливень и усиление ветра до 25 м/с.

Обычно в таких случае МЧС распространяет предупреждения с помощью смс. Практика показала, что часто эти сообщения приходят с опозданием, поскольку для столь массовой рассылки требуются большие мощности мобильных операторов, передает Русская служба Би-би-си.

Вечером с обращением к москвичам в Твиттере выступил мэр Сергей Собянин. Он написал, что хотя горожане привыкли к таким предупреждениям, сейчас ожидается действительно серьезная стихия.