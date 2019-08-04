Россия быстро превращается в полицейское государство, - главы МИД Литвы и Латвии

Задержание во время акции за честные выборы в гордуму в Москве, 3 августа 2019

Министры иностранных дел Литвы Антанас Линкявичюс и Латвии Эдгар Ринкевич осудили массовое и необоснованное применение насилия на акциях протеста в Москве. Об этом дипломаты написали в своих аккаунтах в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Отвратительно снова видеть массовое применение насилия против мирных демонстрантов, выступающих за свободные и демократические выборы в Москве. Россия быстро превращается в полицейское государство. Кремль должен прекратить применять силу, нарушать права человека и немедленно освободить задержанных", - написал Линкявичюс.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич также осудил разгон протеста в Москве и призвал отпустить задержанных.

"Еще один день жестокого подавления мирных демонстраций в Москве. Россия должна придерживаться своих международных обязательств в области прав человека, необходимо прекратить неоправданное насилие в отношении ни в чем не повинных людей и освободить задержанных", - говорится в сообщении главы МИД Латвии.

Напомним, в Москве более двух недель продолжаются массовые выступления с требованием зарегистрировать независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. 3 августа акцию провели в формате прогулки по Бульварному кольцу. В результате полиция задержала более 1000 человек.

Сообщалось, что на разгоне акции в центре Москвы заметили командира "Беркута" Сергея Кусюка.