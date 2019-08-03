В городе Эль-Пасо на западе Техаса произошла стрельба в супермаркете Walmart.

Как сообщает CNN, пострадали по меньшей мере 22 человек, среди которых есть серьезно раненые. Также сообщается о нескольких погибших. По словам мэра города Вольфа Блитцера, по подозрению в совершении преступления задержаны трое человек, но в полиции подтвердили поимку только одного подозреваемого.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Предполагаемый преступник стрелял из автоматического оружия. Он попал на камеры наблюдения торгового центра Cielo Vista Walmart.

Фото: twitter.com/Anna_Giaritelli

Напомним, что всего несколько дней назал в Калифоринии 19-летний парень открыл стрельбу на гастрономическом фестивале. Его жертвами стали три человека, еще 12 были ранены. Убийца застрелился.