В Канаде эвакуировали жителей села из-за утечки химикатов из поезда

С путей сошли не менее 12 вагонов с химикатами.

В Канаде жителей деревни Ирвин эвакуировали из-за утечки химикатов, которая произошла в результате аварии поезда. Об этом сообщает телеканал CBC.

Инцидент произошел в пятницу, 2 августа.

"Вблизи Ирвин сошли с путей не менее 12 вагонов с химикатами. По данным полиции, вещество в некоторых вагонах является очень легковоспламеняющимся", - говорится в сообщении.

В целях безопасности, канадские власти провели эвакуацию населения Ирвин и жителей его окрестностей. Люди были отправлены в приемный центр при администрации округа Сайпресс.

Кроме того, власти объявили режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, в Николаевской области на ж/д путях протекла цистерна с бензолом.