Політтехнолог Зеленського: «Усі олігархи повинні однаково страждати»
Політтехнолог Зеленського: «Усі олігархи повинні однаково страждати»
Богдан подал заявление об отставке с должности главы ОП, - СМИ
Богдан подал заявление об отставке с должности главы ОП, - СМИ
Суд обязал ГБР открыть дело против Парубия
Суд обязал ГБР открыть дело против Парубия
Их там нет: почему греки скрывают факт сослужения с ПЦУ?
Их там нет: почему греки скрывают факт сослужения с ПЦУ?
Зеленский предложил ради аэропорта Ивано-Франковска залезть в долги к Коломойскому
Зеленский предложил ради аэропорта Ивано-Франковска залезть в долги к Коломойскому
Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке
Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
"Плівки Вовка", або Про що говорять судді?
"Плівки Вовка", або Про що говорять судді?
В Киеве упала часть конструкции пешеходного моста на Труханов остров
В Киеве упала часть конструкции пешеходного моста на Труханов остров
ГлавнаяМир

В Канаде эвакуировали жителей села из-за утечки химикатов из поезда

С путей сошли не менее 12 вагонов с химикатами.

В Канаде эвакуировали жителей села из-за утечки химикатов из поезда
Фото: cbc.ca

В Канаде жителей деревни Ирвин эвакуировали из-за утечки химикатов, которая произошла в результате аварии поезда. Об этом сообщает телеканал CBC.

Инцидент произошел в пятницу, 2 августа.

"Вблизи Ирвин сошли с путей не менее 12 вагонов с химикатами. По данным полиции, вещество в некоторых вагонах является очень легковоспламеняющимся", - говорится в сообщении.

В целях безопасности, канадские власти провели эвакуацию населения Ирвин и жителей его окрестностей. Люди были отправлены в приемный центр при администрации округа Сайпресс.

Кроме того, власти объявили режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, в Николаевской области на ж/д путях протекла цистерна с бензолом.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также