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В Румынии министра отправили в отставку из-за высказываний по поводу резонансного убийства

Ранее в отставку подал глава МВД страны.

В Румынии министра отправили в отставку из-за высказываний по поводу резонансного убийства
Фото: pixdaus.com

Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ отправила в отставку министра образования Екатерину Андронеску из-за неуместных высказываний по поводу жестокого убийства двух девушек.

Об этом сообщает Укринформ.

"Подобные заявления свидетельствуют об отсутствии понимания трагического случая в Каракале. Мы обязаны защищать наших детей от похищений, агрессии, жестокого обращения и торговли людьми. Эта безответственное высказывание, которое не отражает позицию правительства, и которую я не хочу отождествлять с исполнительной властью", - заявила Дэнчилэ.

По словам премьера, любые такие заявления со стороны членов правительства отныне будут наказываться таким же образом.

Накануне, комментируя ситуацию с трагической гибелью двух девушек, Екатерина Андронеску заявила, что "ее дома научили не садиться в машины незнакомых людей".

Напомним, на выходных в румынском городе Каракале был задержан 57-летний мужчина, в машине которого была обнаружена бочка с человеческими останками и женская бижутерия. После этого полицейские сообщили, что жертв было двое.

Пропавшей девушке было 15 лет. Она трижды звонила в полицию с просьбой о помощи - некий мужчина изнасиловал ее и не отпускал. Полиции потребовалось на поиски девочки 19 часов, к тому времени она уже была мертва.

Из-за трагического случая и несвоевременного реагирования правоохранительных органов, в отставку подал глава МВД Николае Мога, который пробыл в должности только 6 дней.

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