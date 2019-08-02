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​В Запорожье во дворе собственного дома убит криминальный авторитет "Петрик"

Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения.

​В Запорожье во дворе собственного дома убит криминальный авторитет "Петрик"
Фото: Скриншот видео

В четверг, 1 августа, в Запорожье во дворе своего дома был убит криминальный авторитет Владимир Петров по прозвищу "Петрик".

Об этом сообщает местный сайт "061.ua".

Петров проживал в частном секторе (поселок Второмайский). По одной из версий, погибшего зарезали, по другой - застрелили из карабина.

Сайт "Актуально" опубликовал видео с камер видеонаблюдения. На нем видно, как "Петрик" впустил во двор троих мужчин.

Спустя некоторое время, двое из них его избили, а затем ушли. Видно, что оба мужчины испачканы кровью.

Полиция устанавливает обстоятельства, открыто дело по статье "умышленное убийство", сообщается на сайте полиции области.

"1 августа около 14:00 поступило сообщение от медицинских работников о том, что во дворе частного дома по улице Закарпатской в городе Запорожье обнаружен труп хозяина, мужчины 1961 года, с многочисленными ножевыми ранениями. На месте происшествия следственно-оперативной группой был проведен осмотр и собраны вещественные доказательства. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся первоочередные следственные действия", - говорится в сообщении.

Напомним, в апреле полиция Киевской области задержала троих человек, которые готовили заказное убийство львовского криминального авторитета как месть за заказное покушение на бизнесмена. Сообщалось, что речь может идти о Владимире Дидухе по кличке "Морда". Его убийство могло стать местью за неудавшееся покушение на бизнесмена Богдана Копытко.

 

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