Чиновники Васильковской райгосадминистрации с 2017 года присвоили более 70 млн грн, которые были предназначены на ремонт учебных заведений. Об этом сообщает полиция Киевской области на фейсбуке со ссылкой на руководителя Андрея Небытова.

Следствием установлено, что чиновники Василькова, начиная с 2017 года по сей день через фиктивные предприятия, заказывали строительные работы по ремонту учебных заведений по завышенным ценам и переводили эти средства в наличку с помощью специальных конвертационных центров.

Преступные схемы и присвоения бюджетных средств были задокументирована правоохранителями.

Было проведено 17 санкционированных обысков в Васильковской районной государственной администрации, по месту жительства чиновников и приближенных к ним лиц, а также в фиктивных предприятиях.

«Нашли даже бухгалтерию в погребе», - сообщает Андрей Небытов.

По результатам проверок изъяты печати и документы финансово-хозяйственной деятельности. После их экспертизы правоохранители смогут объявить чиновникам подозрения по ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), а также направить в суд обвинительные акты.

Фото: Поліція Київської областіФБ

Фото: Поліція Київської областіФБ

Фото: Поліція Київської областіФБ

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, мэр Василькова Владимир Сабадаш подозревается в растрате госимущества. 19 апреля 2019 года ему сообщили о подозрении за безосновательную выплату материальной помощи перед выборами.

В мае его заместителя разоблачили на взятках. Чиновник наладил схему получения взяток за содействие в регистрации земельных участков, установив таксу в пятьсот долларов США за каждую свою "услугу".