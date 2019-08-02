Сисадмин мнил себя богом сети, но электрик грубо развеял этот миф

Безопасный Город

Важная часть Умного Города в Цифровой Стране! Многие воспринимают его строительство как установку видеокамер. И чем больше - тем лучше!

Пример из жизни

В бытность мою мэром, в городе, году так в 2010 был запущен круглосуточный колл-центр, объединенный с электронным документооборотом. Следом установили порядка двух десятков видеокамер в ключевых местах траффика, правонарушений, вандализма. Сигнал был выведен на экраны двух мониторов, прямо перед лицом диспетчера. Захожу. Один квадратик темный.

- Почему нет сигнала? - спрашиваю.

- Камеру украли

Очевидно, настоящий цифровой Безопасный Город невозможен без искусственного интеллекта, его еще называют "ситуационной комнатой". И, лучше, что бы такие СК были объединены в более-менее масштабную сеть. Желательно национальную.

Я к чему это все.

Безопасность - одна из базовых потребностей человека. Для ее удовлетворения недостаточно создать систему быстрой и эффективной идентификации и поиска правонарушителей! Что и есть основным функционалом цифрового Безопасного Города.

Но!

Разделительные отбойники между встречными полосами скоростной дороги, круговые перекрестки, освещенность "криминогенных мест", невозможность в ночное время купить алкоголь, своевременные инспекции и ремонты лифтов и т.д., и т.п. - ведь это не совсем цифра, или совсем не цифра...

Важно, чтобы модный цифровой Безопасный Город не вытеснил из повестки дня немодный нецифровой Безопасный Город!

Иначе ... электрик грубо развеет этот миф!

СМАРТУЕМСЯ!