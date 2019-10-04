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Цифровые "Комиссары"

По мотивам Первого Цифрового Конгресса

Цифровой депутат, кибердемократия, чат-бот, платформа консультаций с громадой как приз...

Новых слов было много, иногда непонятных. Оно и не удивительно, аудитория - мэры. Спикеры - айтишники, или около. Мэры - не айтишники /за исключением, разве, Николаева/. Так что было непросто. Даже тем, кто уже имеет опыт реализации смарт решений в громадах.

Фото: Global Office

Главное

Цифровая трансформация по масштабности изменений не уступает реформе децентрализации. По важности тоже. Она призвана превратить публичную администрацию, которую децентрализация подтягивает ближе к людям, в удобный сервис.

Публичные сервисы безнадежно отстали от коммерческих и это напрягает все больше. Изменения будут быстрыми. Это тоже напрягает. Мэров. Это вызов. Выборы покажут, кто готов его принять. Именно поэтому вице-премьер Михаил Федоров /включение с ним было из Запорожья, с Форума/посоветовал мэрам уже сейчас обзавестись таким себе "цифровым комиссаром" в исполкоме. Другими словами - назначить уполномоченного по цифровой трансформации.

IT форум 2019 в Запорожье

Второе включение с Запорожьем дало контакт мэры - айтишники. Мы поняли, что нужны друг другу. И даже обнаружилось, что имеется площадка для коммуникации. Цифровая, разумеется.

Кибердемократия. Кейс от Виктории Подгорной - в Японии впервые избрали цифрового депутата. И хоть выяснилось, что это не настоящий человек уже после выборов - первый шаг к цифровому мэру сделан!

О других первых шагах

1. Мы максимально быстро переведем Пособие Всемирного Банка для муниципалитетов по реализации смарт решений.

2. Принято решение учредить Фонд 2025 для поддержки продвижения смарт решений в громады. Первый взнос будет следующий - прямо на Конгрессе проект The Helper подарил Ассоциации крутой чат-бот. Мы его выставим на аукцион. Цифровой, конечно!

3. Мэров нужно "заразить" цифровой трансформацией. Попробуем это сделать вместе с Министерством развития громад и территорий. Дмитрий Живицкий - спасибо за участие!

4. Обязательно прочту ". " В. Полочанинова - спасибо Алексей Мочанов за рекомендацию и модерирование!

Коллеги вновь избрали меня главой ГО Ассоциация малых городов Украины. Цифровую трансформацию начинаем с нее! Коллегам - спасибо за поддержку!

СМАРТУЕМСЯ!

Павло Козирєв Павло Козирєв , Голова Асоціації малих міст України
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