10 итогов BookForum Во Львове-2019

1. Начнём с того, на чем я закончил год назад. Дословно. Мы, по-прежнему, не интересны для зарубежных коллег. Все украинские выставки остаются внутренним делом Украины. Наличие стендов национальных институций, поддерживающих переводы, зарубежных бумажников - лишь подчеркивает дефицит цвета в пейзаже.

2. Все может измениться при совпадении двух трендов - реальной борьбе с электронным пиратством и программой переводов украинских авторов на языки мира. Только этот фактор может превратить Украину из слабого нетто-покупателя прав в активного покупателя и небольшого продавца.

3. Общий объём розничных продаж на форуме по консенснусной оценке участников рынка остался +- на уровне прошлого года в гривнах, чуть упал в экземплярах, учитывая инфляцию в отрасли около 10%, рост продаж у Фолио около 15% считаю большим успехом и результатом выхода к Форуму ряда сложных и успешных знаковых книг - «1-ша Українська практична кухня» Ольги Франко з коментарями Маріанни Душар, двох книжок Сергія Плохія «Чорнобиль» та «Загублене царство. Історія «Русского мира» з 1470 року і до сьогодення», другого видання «Львівської кухні» Ігоря Лильо та ін.

Фото: Facebook/Форум Видавців

4. Общий относительный успех издательства Фолио, как ни странно, в том числе связан с отсутствием книг Издательства в интернет-магазине Книгарни Є. Почему? Примерно за три недели до БукФорума, на интернет-рынке бумажных книг началась жесткая борьба за передел рынка. 30%-ныне скидки Книгарни Є заставили остальных участников электронного рынка вступить в войну скидок, что не увеличило объём продаж, но дезориентировало активного покупателя надолго. Теперь, приходя в оффлайновые магазины, он ждёт акционных предложений. Кроме удара по рознице, последствия которого станут заметны ближе к декабрю(если не будет нового скидочной противостояния), эта ситуация, конечно, отразилась и на покупателях Форума, которые прямо возле стендов демонстрировали издателям с телефонов цены на их книги в сети и добивались скидок.

5. Успешный четвёртый день Форума (суббота) сильно улучшил настроение участникам, благодаря хорошей погоде и большому количеству приезжих. Однако стоит обратить внимание на одну из проблем, важных для того, чтобы на них обратить внимание организаторов Форума - в городе, где много качественных книжных магазинов, уже нельзя брать деньги за входной билет на выставку, учитывая, что издатели платят немалую цену за стенды. Именно этот вопрос стал предметом дискуссии моих коллег.

6. Несколько сот презентаций, круглых столов, авторских встреч во время Форума в рамках Букфеста прошли в десятке различных локаций в Центре Львова. Безусловно, это привело к тому, что в эти дни весь город жил Форумом. Отсутствие Дворца Потоцких среди место проведения мероприятий прошло незаметным, это повод задуматься тем, кто отказал Форуму в аренде для мероприятий. Однако значительная часть социально активных львовян выбрали поход по бесплатным мероприятиям вместо платного входа в Палац Мистецтв и не совершили тех стихийных покупок, которые ждали издатели.

7. Среди знаковых гостей Форума (Янина Соколова, Сергей Плохий, Олег Сенцов, Арундати Рой, Януш Вишневский) не было ни одного, за книгами которого с автографом стояли бы тысячные очереди. Считаю, что это результат отсутствия массированной рекламы Форума в электронных СМИ страны. Проблема старая и касается общего безразличия рейтинговых СМИ к книгам.

8. Ежегодно поднимаю вопрос - Букфорум сильно перерос помещение Палаца Мистецтв во Львове, отсутствие в центре города локации, которая закрыла бы на одной территории проблему организации стендов, торговли, авторских встреч и презентаций способна дать то новое качество, которое в позитивном смысле взорвет отрасль, дав толчок к поиску новых смыслов и тем для книг.

9. Фолио совместно с издательством и типографией Артек представило новый формат - книги на карточках с кьюаркодами, дающие возможность скачивать книгу в один клик по цене 25 грн на телефон либо планшет. Считаю, что в ближайшее время на рынке произойдёт лавинообразный рост новых электронных форматов и технологий, которые смогут немного потеснить пиратов даже без роли государства в борьбе.

10. И две темы, которые обсуждались активно издателями на Форуме - необходимость перезагрузки системы государственного и местных заказов на книги для библиотек - по единым издательским ценам из единого каталога с прямыми продажами по издательским лотам через Прозорро и без посредников. И необходимость инвентаризации данных о книжной рознице в стране для максимально полного представления своей продукции по всем регионам при сегодняшних малых тиражах.