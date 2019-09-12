В Украине в два раза выросли тиражи украиноязычных книг и брошюр

За 2019 год в Украине более чем вдвое выросли тиражи украиноязычных книг и брошюр. Об этом свидетельствует статистика выпуска книжной продукции 2019 года Книжной палаты.

Согласно данным Книжной палаты, в этом году было издано 21 млн 543 тыс. 700 экземпляров книг и брошюр на украинском языке. В прошлом году за этот же период их вышло 10 млн 300 тыс. 500 экземпляров. Это значит, что тиражи украиноязычных книг и брошюр выросли на 109,2%.

В то же время тиражи русскоязычной продукции упали на 3,8%. В этом году было выпущено 3 млн 14 тыс. 200 экземпляров, в 2018 - 3 млн 132 тыс. 600.

В целом, общие тиражи выросли на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: chytomo

За I полугодие текущего года было издано 8 млн 913 тыс. 700 экземпляров учебников и методичек. Это вдвое больше за аналогичный период 2018 года, когда их было издано 4 млн 332 тысяч.

Согласно данным Книжной палаты, в этом году наблюдается значительный спад выпуска изобразительных изданий, тиражи которых снизились на 64%. В этом году было издано 687 тысяч экземпляров, в прошлом году - 1 млн 908 тыс. 700.

Основатель издательства «Артбук» Павел Гудимов, комментируя эту ситуацию изданию «Читомо», отметил, что снижение количества изобразительных книг связано с большими затратами на их создание. По его словам, эти издания только выглядят коммерческими, но на самом деле являются убыточными.

«Их выпуск не то, что невыгодный, он супер невыгодный. Я несколько раз поднимал вопрос о том, что визуальную литературу необходимо спонсировать. Она является дотационной. Государство должно это понимать. И заботиться не только о художественной литературе, переводах, но и о визуальных изданиях », - отметил он.

По наблюдениям Гудимова, за последние три года количество визуальной литературы снизилась практически в три раза и продолжает уменьшаться.

Директорка издательства Vivat Юлия Орлова отметила «Читомо», что в Украине действительно наблюдается рост количества украиноязычных книг.

«Да, действительно, мы выдаем все больше книг на украинском языке. Русскоязычные издания «Вивата» можно пересчитать по пальцам. Причин несколько. Первая - наша общественная позиция. Миссия издательства - популяризация украинской культуры и литературы. Поэтому мы стараемся выдавать как можно больше произведений отечественных авторов, написанных на родном языке. Вторая причина - спрос. Украинский язык входит в моду. На нем говорят, на нем читают, на нем смотрят фильмы. Наши читатели сами создают тенденции на книгоиздательском рынке», - подчеркнула Орлова.

Она также добавила, что этому поспособствовал и закон об украинском языке, который также ограничил реализацию книг на русском. Кроме того, стало дороже приобретать авторские права на русскоязычные издания.

Напомним,22 сентября, освобожденный из плена РФ украинский режиссер Олег Сенцов презентует на Львовском форуме издателей свою новую книгу "Маркетер". Презентация состоится в 13:00 во Львовской национальной филармонии.