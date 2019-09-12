Рада решила направить штрафы за нарушение авторских прав на поддержку кино

Верховная Рада в четверг внесла изменения в Бюджетный кодекс, целью которых является увеличение финансирования украинского кино.

За соответствующий законопроект №1074 во втором чтении проголосовали 325 народных депутатов.

Согласно решению Верховной Рады в специальном фонде государственного бюджета теперь должны быть предусмотрены расходы на господдержку кинематографии.

Источником этих расходов станут штрафы за нарушение авторских и смежных прав (ст.176 Уголовного кодекса и ст.164-17, 164-18 Кодекса об административных правонарушениях); плата за выдачу государственного свидетельства на право распространения и демонстрирования фильмов; ряд других поступлений, связанных с кино.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что предложенные изменения позволят увеличить количество фильмов, снятых в Украине; поспособствуют развитию инфраструктуры для производства телевизионных фильмов и сериалов; увеличат количество рабочих мест и поступления в бюджет за счет производства кинопродукции.

Напомним, в 2018 году украинские фильмы заработали 198,9 млн грн. Лидером по кассовым сборам стала комедия "Безумная свадьба", собравшая 54 млн грн. На втором месте - анимация "Украденная принцесса" с 36,4 млн грн, на третьем - комедия "Я, Ты, Он, Она", собравшая за 2018 год 16 млн грн.