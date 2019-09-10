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Чому до наших музеїв немає черг?

Галерея Уффіці, Британський музей, Музей Прадо, Галерея Волеса, Лувр, Музей Ван Гога в Амстердамі, Королівський музей витончених мистецтв у Брюсселі. Тут я бачив не тільки туристів, а й містян, школярів, студентів місцевих художніх шкіл.

Майстер-класи, лекції, воркшопи, зустрічі меценатів, абонементи для постійних відвідувачів та членів клубу друзів створюють особливу живу атмосферу будь-якого європейського музею. Тобто музейний простір створюється не тільки для зберігання шедеврів, а й як місце, де можна випити кави, поспілкуватися, купити сувеніри та книги.

Фото: facebook.com/ofam.od.ua

Саме таку неповторну ауру намагався зробити художник Олександр Ройтбурд. Рік тому був призначений директором Художнього музею Одеси. Він почав працювати за стандартами світових мистецьких галерей. Тільки за рік 600 дітей взяли участь у різноманітних навчальних програмах Одеського художнього музею. Новопризначений директор створив меценатські програми, щоб врятувати музейні експонати. Він поводив себе незалежно та впевнено.

Ройтбурда звільнили без пояснень. Я впевнений, що одесити відстоять людину, яка інтегрує невеличкий художній музей у європейський культурний простір. Одеса - європейське місто. Європа починається там, де зважають на громаду. Європа починається там, де рішення та дії чиновників залежать від думки людей.

Краще черги до наших музеїв, ніж черга на виїзд з країни. Довжина черги залежить від нас з вами.

Виктор Круглов Виктор Круглов , Генеральний директор видавництва "Ранок"
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