Минкультуры выразило обеспокоенность ситуацией с увольнением Ройтбурда

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины выразило обеспокоенность ситуацией вокруг увольнения директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда.

"Юристы Министерства проанализируют соответствующее решение Одесского облсовета и тщательно выяснят, какие юридические основания для устранения известного художника из занимаемой им должности", - сказано в заявлении, опубликованном на странице министерства Фейсбуке.

Министерство заявляет, что после всестороннего изучения вопроса "будет действовать в пределах своей компетенции для урегулирования конфликтной ситуации, которая имеет значительный общественный резонанс".

Новоназначенный министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский также высказался по поводу последних событий, и обратился к одесситам и жителям области.

"Сегодня это не абстрактный областной совет уволил Александра Ройтбуда. Его уволили Вы, избирая тех людей, которые проголосовали так, как проголосовали. Абстрактное возмущение не работает, - работает активное действие, участие в выборах, объединение вокруг тех людей, чьи решения направлены на развитие Вашего замечательного города и его уникальной культуры", - написал Бородянский.

"Я бы на Вашем месте не разбрасывался талантами и профессионалами, а всеми силами берег их, привлекал к жизни Вашего прекрасного города и создавал им условия для творчества. Со своей стороны, в пределах моей компетенции и компетенции Министерства культуры, молодежи и спорта, мы проверим законность увольнения и соответствие процедурным нормам. Я разговаривал с Александром и гарантировал, что эта ситуация будет мной лично контролироваться", - написал Бородянский.

Министр также добавил к своему сообщению отчет о деятельности музея.

Напомним, сегодня стало известно об увольнении Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея.