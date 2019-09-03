Музей жертв Голодомора намерен договориться о строительстве 2-й очереди комплекса за 1,3 млрд гривен

Государственное унитарное предприятие "Дирекция по строительству второй очереди Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" намерено договориться с ООО "Основа" (Киевская область) о строительстве 2-й очереди мемориального комплекса за 1,255 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

Тендер проводился по переговорной процедуре. Ранее его два раза отменяли из-за отсутствия достаточного количества участников, поэтому заказчик принял решение осуществить закупку строительных работ по переговорной процедуре с участником, который дважды пытался принять участие в открытых торгах.

Кроме того, это же предприятие по другим договорам "Мемориала жертв Голодомора" выполняет сейчас подготовительные и строительные работы на этом же объекте.

Проектом предусмотрено создание целостного комплекса, посаженного на композиционную ось, объединяющую 1-ю и 2-ю очередь с выходом к транспортной магистрали и перспективой выхода к станции метро "Днипро".

Работы также предусматривают реконструкцию 1-й очереди комплекса. Срок выполнения работ - с 9 сентября 2019 года по 1 мая 2022 года.

Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, основателями и конечными бенефициарами "Основы" являются член Президиума Строительной палаты Украины Юрий Карпенко и Виктор Карпенко, уставной капитал составляет 668,92 тыс. гривен.

Напомним, в ноябре 2017 года сообщалось, что вторая очередь музея жертв Голодомора в Киеве обойдется в 700 млн грн. В декабре 2018 она подорожала до 1183,2 млн гривен.Тогда же сообщалось, что еще 175,4 млн гривен нужно на реконструкцию первой очереди комплекса.

Музей планируют максимально вписать в ландшафт киевских гор, поскольку он будет находиться на территории, отнесенной к буферной зоне объекта ЮНЕСКО.